В Иране, Европе и США прокомментировали массированный ракетный обстрел Израиля - все обеспокоены

https://racurs.ua/n199841-v-irane-evrope-i-ssha-prokommentirovali-massirovannyy-raketnyy-obstrel-izrailya-vse-obespokoeny.html

Ракурс

В Ірані прокоментували обстріл Ізраїлю.

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У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що завдали удару «в саме серце окупованих земель» у відповідь на «мученицьку смерть» лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нільфрушана.

Якщо Ізраїль відповість на дії Ірану, він зіткнеться з ще більш нищівними атаками, — заявила іранська влада.

Терористична організація «Хезболла» заявила, що також завдала ракетного удару по Ізраїлю.

Його метою нібито стала авіабаза Сде-Дов поблизу Тель-Авіва. Удару було завдано у відповідь на атаки ізраїльських військових «на цивільне населення Лівану та на підтримку палестинського народу в Ґазі».

Реакція світових лідерів та урядів після масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль були такими:

Велика Британія «повністю засуджує дії Ірану», заявили на Даунінг-стріт, повторивши заклики до деескалації конфлікту в усьому регіоні.

За даними Sky News, прем'єр-міністр Кір Стармер уже поговорив зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу. Передбачається, що увечері 2 жовтня відбудуться нові телефонні переговори Стармера з лідерами ЄС.

Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс провели сьогодні дві зустрічі зі своєю командою з національної безпеки. Байден дав вказівку американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети, націлені на нього. Обидва політики наголосили, що Ізраїль має право на самозахист і США підтримає його.

Європейський Союз рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл атак і відплати може вийти з-під контролю — необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні, — сказав Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Президент Франції Еммануель Макрон «найрішучішим чином» засудив атаки Ірану на Ізраїль, і додав, що Франція «мобілізувала» свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану.

Макрон також зажадав, щоб «Хезболла» припинила свої терористичні дії проти Ізраїлю, і попросив Ізраїль якомога швидше покласти край своїм військовим операціям. Також він зазначив, що Франція «незабаром організовує конференцію на підтримку ліванського народу і його інститутів».

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила, що різко засуджує ракетну атаку Ірану на Ізраїль і закликала негайно припинити напад.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ескалація на Близькому Сході «має припинитися».

В офіційному акаунті уряду Ізраїлю заявили, що засуджують нездатність Гутерріша «написати пост, в якому на Іран покладається відповідальність за запуск 181 балістичної ракети по 10 млн ізраїльських цивільних осіб».

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході в середу, 3 жовтня.