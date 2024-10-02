Вежливые дебаты Волза и Вэнса - что говорили об Украине кандидаты в вице-президенты США

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Глядачі майже однаково оцінили виступи Тіма Волза та Джей Ді Венса під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти США, які відбулися у ніч на 2 жовтня.

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За даними опитування, яке провів канал CBS News, республіканець Венс випередив демократа Волза на один відсоток — 42% проти 41%. Ще 17% не визначилися з тим, хто виступив успішніше.

Водночас, команда Трампа очікувано (ще задовго до завершення дебатів) почала святкувати «перемогу» Венса.

Керівники передвиборчої кампанії Республіканської партії Сьюзі Вайлс та Кріс ЛаСівіта заявили, що Венс показав, «чому президент Трамп обрав його своїм партнером по кампанії».

Сенатор Венс однозначно виграв сьогоднішні дебати в домінуючій манері. Це був найкращий виступ на дебатах серед кандидатів у віцепрезиденти в історії. Сенатор Венс говорив правду, красномовно виступив у справі проти невдалого послужного списку Камали Гарріс і ефективно притягнув губернатора Тіма Волза до відповідальності за його брехню від імені адміністрації Гарріс-Байдена, — йдеться у заяві Вайлза та ЛаСівіти.

Зазначимо, що заяву про «найкращий виступ в історії» робив і сам Трамп після програних дебатів з Гарріс.

Водночас аналітики підкреслюють, що хоча дебати дійсно були доволі рівними, тактика демократів була обрана не надто вдало. Так, на думку журналістів CBS, Волз дарма оминув увагою контроверсійні факти з біографії Венса та його минулі суперечливі заяви, які суттєво погіршують репутацію республіканця серед виборців. Це могло б зіграти команді Гарріс на руку, як відбулося під час дебатів з Трампом, коли той часто нервував та робив різкі заяви.

Загалом експерти охарактеризували виступи Волза та Венса, як «неочікувано ввічливі». Вони зазначили, що обидва політики дуже часто погоджувалися один з одним у багатьох питаннях, не переходили на особистості і двічі потисли один одному руки.

Несподівано, як для двох людей, які відверто не подобаються один одному, — підсумовують оглядачі.

Міграційна політика

Джей Ді Венс заявив, що США депортують близько 1 млн нелегалів із судимістю в разі перемоги республіканців на виборах президента. Він традиційно розкритикував демократів за те, що вони «створили міграційну кризу».

Волз парирував тим, що Трамп мав чотири роки, щоб виконати свої обіцянки щодо кордонів, поки він був при владі.

Він обіцяв, що це буде легко: «Америко, я побудую тобі велику красиву стіну, а Мексика заплатить за неї». Було побудовано менше 2% цієї стіни, і Мексика не заплатила ні цента. І ось ми знову тут, через дев’ять років після того, як він спустився з ескалатора, дегуманізуючи людей і кажучи їм, що він збирається зробити.

Ситуація на Близькому Сході

Демократ Волз заявив про право Ізраїлю захищати себе від атак Ірану і наголосив на фундаментальних інтересах США у близькосхідному регіоні.

Венс, відповідаючи на запитання, чи підтримує він превентивний удар Ізраїлю по Ірану, заявив, що «це справа Ізраїлю — робити те, що він вважає за потрібне, щоб зберегти свою країну в безпеці», а США «повинні підтримувати союзників, де б вони не знаходилися».

Іран

Волз заявив, що Іран зараз ближче до ядерної зброї через «непостійне лідерство Дональда Трампа» і його вихід з іранської ядерної угоди.

Венс у відповідь сказав, що адміністрація Байдена «розморозила $100 млрд іранських активів», однак це виявилося неправдою.

Журналісти CBS наголосили, що немає жодних доказів цього твердження. Відомо лише, що у рамках обміну ув’язненими минулого року 6 мільярдів доларів заморожених іранських активів були переведені з рахунків з обмеженим доступом у Південній Кореї на рахунки з обмеженим доступом у Катарі для використання для гуманітарних закупівель.

Дональд Трамп

Тім Волз заявив, що кандидат у президенти від республіканців «дуже чітко показав, ким він є", що вкотре продемонстрували дебати проти Камали Гарріс.

Джей Ді Венса запитали про його критику Дональда Трампа у минулому (Венс порівнював Трампа з Гітлером).

Я помилявся щодо Дональда Трампа, — відповів він.

Репродуктивні права

Волз наголосив на тому, що кампанія Камали Гарріс підтримує вільний вибір кожної жінки щодо права на аборт і розкритикував погляди та заяви Трампа про можливість національної заборони абортів.

Венс, у свою чергу, неправдиво заявив, що нібито ніколи не підтримував національну заборону абортів.

Однак раніше, 2022 року, він говорив, що «безумовно, хотів би, щоб аборти були заборонені на національному рівні». Він також говорив, що підтримує «мінімальний національний стандарт» щодо заборони абортів у 2023 році. Однак під час нинішньої кампанії Венс озвучує думку Трампа про те, що кожен штат повинен встановлювати свою власну політику щодо абортів.

Україна

Обидва кандидати практично не згадували війну рф проти України, однак демократ Волз наголосив, що риторика Трампа щодо угод з диктаторами на кшталт путіна та Кім Чен Ина є небезпечною та шкодить інтересам США.

Загалом аналітики оцінили виступи обох політиків, як «продовження лінії» Трампа та Гарріс, зазначаючи, що і Уолз, і Венс намагалися не заступати на «небезпечні для себе території».