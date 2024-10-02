Сколько украинцев готовы изменить место жительства из-за отключения электричества, установили социологи

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Отключение электроэнергии не заставит большинство украинцев сменить место жительства
Сколько украинцев готовы изменить место жительства из-за отключения электричества, установили социологиhttps://racurs.ua/n199858-skolko-ukraincev-gotovy-izmenit-mesto-jitelstva-iz-za-otklucheniya-elektrichestva-ustanovili.htmlРакурс
Майже 90% українців планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання.
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Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Переміститись планують близько 10% респондентів:
- 4% у межах області;
- 3% у межах країни;
- 2% за кордон.
Про плани переміщення частіше зазначають молодші опитані та мешканці Сходу, — розповіли соціологи.
Зазначається, що на момент проведення опитування:
- 64% респондентів мали стабільне постачання електроенергії;
- близько 30% зазначили про мінімальні відключення;
- 4% стикаються з відключеннями часто;
- 1% стикаються з відключеннями постійно.
Серед регіонів найгіршою ситуація є у східних областях: 13% опитаних мешканців зазначають про часті відключення, — зауважили соціологи.
Опитування проводилося у період з 20 по 23 вересня 2024 року на підконтрольних територіях, на яких присутній мобільний зв’язок, методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). У ньому взяли участь 1 тис. респондентів віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,1%.
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