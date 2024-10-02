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Ракурс
Відключення електроенергії не змусять більшість українців змінити місце проживання

Скільки українців готові змінити місце проживання через відключення електрики, встановили соціологи

2 жов 2024, 15:58
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Майже 90% українців планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання.


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Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Переміститись планують близько 10% респондентів:

  • 4% у межах області;
  • 3% у межах країни;
  • 2% за кордон.

Про плани переміщення частіше зазначають молодші опитані та мешканці Сходу, — розповіли соціологи.

Зазначається, що на момент проведення опитування:

  • 64% респондентів мали стабільне постачання електроенергії;
  • близько 30% зазначили про мінімальні відключення;
  • 4% стикаються з відключеннями часто;
  • 1% стикаються з відключеннями постійно.

Серед регіонів найгіршою ситуація є у східних областях: 13% опитаних мешканців зазначають про часті відключення, — зауважили соціологи.

Опитування проводилося у період з 20 по 23 вересня 2024 року на підконтрольних територіях, на яких присутній мобільний зв’язок, методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). У ньому взяли участь 1 тис. респондентів віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,1%.

Джерело: Ракурс


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