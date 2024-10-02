Призыв в армию окупантов стартовал на ВОТ, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/n199862-na-vot-nachalsya-prizyv-v-rossiyskuu-armiu-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України розпочався призов до армії рф.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Триватиме ця «кампанія» до 31 грудня. За планами кремлівського фюрера ряди терористів має поповнити щонайменше 150 тисяч новобранців. Серед них значна частка припадає на тимчасово загарбані Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину та анексований Крим, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ призов до кремлівської терористичної армії вперше відбувся восени минулого року.

Тоді, як і зараз, новобранцям обіцяли що їх служба не буде пов’язана із участю у так званій сво. Втім. як показала практика, більшість строковиків були змушені підписати контракти із міністерством нападу рф і продовжувати воювати на своїй рідній землі проти Батьківщини, — наголошують у ЦНС.

Крім того, за інформацією ЦНС, на ТОТ України росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців. Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників.

Така стратегія росії є грубим порушенням міжнародного права та Женевських конвенцій, які забороняють примусове залучення населення окупованих територій до армії окупанта. Закликаємо уникати ризиків бути призваним до армії ворога, щоб в подальшому не стати жертвою цинічної стратегії росії, яка використовує українців як «гарматне м’ясо» у своїй агресивній війні, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про ворогів та їх розташування до відповідного анонімного чат-бота, щоб пришвидшити процес деокупації України.