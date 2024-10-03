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Ракурс
Ночью россияне запустили более 100 дронов по Украине, четверть обезвредил РЭБ

Ночью россияне запустили более 100 дронов по Украине, четверть обезвредил РЭБ

3 окт 2024, 08:45
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Уночі ППО збила 78 ударних дронів Shahed зі 105, запущених росією


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Збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, ще 23 дрони зникли з радарів у різних регіонах України, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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