Ночью россияне запустили более 100 дронов по Украине, четверть обезвредил РЭБ

https://racurs.ua/n199875-nochu-rossiyane-zapustili-bolee-100-dronov-po-ukraine-chetvert-obezvredil-reb.html

Ракурс

Уночі ППО збила 78 ударних дронів Shahed зі 105, запущених росією

.

Збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, ще 23 дрони зникли з радарів у різних регіонах України, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.