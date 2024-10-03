Уночі росіяни запустили понад 100 дронів по Україні, чверть знешкодив РЕБ

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Уночі ППО збила 78 ударних дронів Shahed із 105, запущених росією
Уночі росіяни запустили понад 100 дронів по Україні, чверть знешкодив РЕБhttps://racurs.ua/ua/n199875-unochi-rosiyany-zapustyly-ponad-100-droniv-po-ukrayini-chvert-zneshkodyv-reb.htmlРакурс
Уночі ППО збила 78 ударних дронів Shahed зі 105, запущених росією
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Збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, ще 23 дрони зникли з радарів у різних регіонах України, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.