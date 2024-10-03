Главного инженера производителя дронов Ptashka Drones забрали в ТЦК по дороге на работу

https://racurs.ua/n199890-glavnogo-injenera-proizvoditelya-dronov-ptashka-drones-zabrali-v-tck-po-doroge-na-rabotu.html

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Українська компанія, яка виробляє FPV-дрони, стверджує, що її головного інженера забрали службовці ТЦК дорогою на роботу.

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Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК міста Києва вирішив, що вже завтра на «учебці» цей «стрілець» буде кориснішим, — йдеться в заяві Ptashka Drones.

За їхніми словами, працівники військкомату забрали їхнього головного інженера з розробки систем протидії безпілотникам. У компанії кажуть, що менш ніж через тиждень його мали забронювати.

Чоловік, мовляв, офіційно працевлаштований, крім того, Ptashka Drones має зобов’язання перед військовими частинами та незавершені контракти на постачання ударних дронів.

Нещодавно ця українська компанія представила систему самонаведення, яка дозволяє FPV-дрону наводитись на ціль без участі оператора.