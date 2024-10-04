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Подрыв автомобиля военного преступника в Энергодаре, фото: ГУР
«Начальника физической охраны» оккупированной ЗАЭС подорвали в Энергодаре (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199910-nachalnika-fizicheskoy-ohrany-okkupirovannoy-zaes-podorvali-v-energodare-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області сьогодні, 4 жовтня, вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
У ГУР зазначають, що Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації:
- після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією;
- брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару;
- постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії російського диктатора володимира путіна «єдіная россія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».
ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата, — наголошують у ГУР.
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