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Ракурс
Підрив автівки воєнного злочинця в Енергодарі, фото: ГУР

«Начальника фізичної охорони» окупованої ЗАЕС підірвали в Енергодарі (ВІДЕО)

4 жов 2024, 10:44
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У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області сьогодні, 4 жовтня, вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.


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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначають, що Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації:

  • після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією;
  • брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару;
  • постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії російського диктатора володимира путіна «єдіная россія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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