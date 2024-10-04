Підрив автівки воєнного злочинця в Енергодарі, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n199910-nachalnyka-fizychnoyi-ohorony-okupovanoyi-zaes-pidirvaly-v-energodari-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області сьогодні, 4 жовтня, вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначають, що Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації:

після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією;

брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару;

постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії російського диктатора володимира путіна «єдіная россія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».