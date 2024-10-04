Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Попадания русского дрона, скриншот видео

Российский «Шахед» ударил по частному сектору в беларуси (ВИДЕО)

4 окт 2024, 12:55
999

Російський ударний безпілотник Shahed-136 атакував приватний сектор білоруського міста Калинковичі.


.

Відповідне відео, зняте камерою спостереження, з’явилося у мережі.

На відео зафіксовано характерний звук польоту безпілотника та подальший вибух внаслідок падіння у приватній забудові міста. Після удару також зникає освітлення.

На відео також вказаний час події — 04.54 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла про вибух над Калінковичами, котрий було чути близько 4.55 ранку 3 жовтня, і можливий його зв’язок із прольотом у цьому районі російського «Шахеда».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров