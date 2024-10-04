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Ракурс
Влучання російського дрона, скріншот відео

Російський «Шахед» вдарив по приватному сектору у білорусі (ВІДЕО)

4 жов 2024, 12:55
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Російський ударний безпілотник Shahed-136 атакував приватний сектор білоруського міста Калинковичі.


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Відповідне відео, зняте камерою спостереження, з’явилося у мережі.

На відео зафіксовано характерний звук польоту безпілотника та подальший вибух внаслідок падіння у приватній забудові міста. Після удару також зникає освітлення.

На відео також вказаний час події — 04.54 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла про вибух над Калінковичами, котрий було чути близько 4.55 ранку 3 жовтня, і можливий його зв’язок із прольотом у цьому районі російського «Шахеда».

Джерело: Ракурс


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