Зеленский провел заседание Ставки в Сумской области. Скриншот

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Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня відвідав Сумську область.

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У цьому регіоні він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головним питанням було захист української інфраструктури, енергетики та робота протиповітряної оборони. Про це глава держави поінформував у Facebook.

На Ставці доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командування Повітряних сил, командування «Схід» та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Зокрема, головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт та комплектацію бригад.

Також президент заслухав міністра енергетики Германа Галущенка. Були присутні й представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом та громадами.

Є рішення, щоб підтримати регіон, окремо ще будуть наради по енергетиці Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше — це резерв міцності, — наголосив Зеленський.

Також президент на Сумщині поспілкувався з українським військовими, які виконують бойові завдання на Курському напрямку.

Нагадаємо, 20 вересня на засіданні Ставки обговорювали виробництво українських ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішень, які дадуть українській промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал.