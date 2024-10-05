Дроны атаковали предприятия в Воронежской и Белгородской областях рф

Последствия налета БПЛА. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n199938-drony-atakovali-predpriyatiya-v-voronejskoy-i-belgorodskoy-oblastyah-rf.html

Ракурс

Атака безпілотників відбулася на Воронезьку область російської федерації.

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У ніч проти 5 жовтня в цьому регіоні працювали засоби протиповітряної оборони. Під повітряну атаку потрапили кілька підприємств, спалахнула пожежа. Російська влада заявила про «збиття та придушення кількох безпілотників». Відповідну заяву губернатор Воронезької області Олександр Гусєв зробив у Telegram.

За його словами, українські БпЛА нібито «намагалися атакувати кілька підприємств, які випускають цивільну продукцію». Внаслідок події одна людина дістала осколкове поранення у руку.

Російська пропаганда поінформувала, що дрони атакували спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. У мережі вже з’явилися оприлюднені кадри з вибухом та займанням там.

Також з’явилася інформація про пошкодження спиртзавода у Бєлгородській області. Зокрема, губернатор В’ячеслав Гладков заявляв ввечері 4 жовтня про вибух через детонацію БпЛА на території промислового підприємства у селі Песчанка Старооскольського міського округу.

Нагадаємо, вночі 4 жовтня Збройні сили України завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області росії.