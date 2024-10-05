В 123 бригаде, воевавшей возле Угледара, погиб комбат - подозревают самоубийство

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Командування 123 бригади ТРО оголосило про проведення службового розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба.

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Попередньою причиною смерті Гриба визначили самогубство на КСП, йдеться у внутрішньому зведенні по фронту. Батальйон Гриба виконував бойові завдання на Вугледарському напрямку.

У Вознесенську близько сотні військових 187 батальйону 123-ї бригади ТрО вийшли на мітинг 4 жовтня, протестуючи проти недостатньої підготовки та нестачі озброєння.

Як пише «Суспільне», бійці протестують, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку. Всі вони відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі. Про це повідомляє Суспільне.Миколаїв.

Командир взводу Сергій розповів наступне:

Я неодноразово звертався, навіть на свою ділянку, за яку відповідав я. Просив надати ПКМи, кулемети. (Мені відповіли, що — ред.) у нас немає, ми не можемо надати. А далі Донбас, а з чим?

Своєю чергою, начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТрО Олександр Пухальський говорить, що зброєю та військовою технікою підрозділ повністю укомплектований. А вчинок бійців передбачає кримінальну відповідальність.

Відповідно до рапортів командирів підрозділів ці військовослужбовці, певний час, кожен у свій день, здійснював самовільне залишення військової частини. Однак кримінальним кодексом передбачено, що три дні у військового є, умовно це дисциплінарна відповідальність. На четвертий день, в діях військовослужбовця, фактично, вбачаються ознаки кримінального правопорушення. За словами Суспільного, представник Військової служби Правопорядку України, який був на зустрічі з військовослужбовцями, відмовився коментувати ситуацію.

Видання звернулось з інформаційним запитом до служби, а також командування 123 бригади ТрО.

Також 4 жовтня, у Первомайську попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом. У своєму Фейсбуці, журналіст Володимир Бойко повідомив наступне:

«33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно».

Також цією інформацією поділилась журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова:

Саме цей підрозділ мав підтримати 72 у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився. Через них 72 затримала свій вихід з Вугліка. Бо сподівались.

На цьому тижні стало відомо, що ЗСУ залишили Вугледар через загрозу оточення.