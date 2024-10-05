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Ракурс
Фицо хочет сохранить транзит газа через Украину, но не указывает, что он российский

Фицо хочет сохранить транзит газа через Украину, но не указывает, что он российский

5 окт 2024, 20:36
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконуватиме Україну зберегти транзит газу після 2024 року, коли закінчиться термін угоди України з «Газпромом».


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Про це пиш 5 жовтня видання Aktuality.

Ми переконуватимемо українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти в Європу… Якщо вона — Україна хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використати, — заявив Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України та розраховує на дружні кроки з боку України.

При цьому словацький прем'єр говорить про «збереження транзиту», уникаючи згадки про російський газ.

Раніше повідомляли, що у Європі розглядають варіант купувати газ у Азербайджану, аби він надходив так само через українську ГТС.

Минулого тиєня Фіцо виступив за відновлення відносин із росією після війни. Він заявив, що ЄС і рф потребують одне одного. На зустрічі урядів Словаччини та України він обіцяє обговорити роль України як «транзитної країни».

Источник: Ракурс


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