Фіцо хоче зберегти транзит газу через Україну, але не вказує, що він російський

https://racurs.ua/ua/n199961-fico-hoche-zberegty-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-ale-ne-vkazuie-scho-vin-rosiyskyy.html

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконуватиме Україну зберегти транзит газу після 2024 року, коли закінчиться термін угоди України з «Газпромом».

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Про це пиш 5 жовтня видання Aktuality.

Ми переконуватимемо українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти в Європу… Якщо вона — Україна хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використати, — заявив Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України та розраховує на дружні кроки з боку України.

При цьому словацький прем'єр говорить про «збереження транзиту», уникаючи згадки про російський газ.

Раніше повідомляли, що у Європі розглядають варіант купувати газ у Азербайджану, аби він надходив так само через українську ГТС.

Минулого тиєня Фіцо виступив за відновлення відносин із росією після війни. Він заявив, що ЄС і рф потребують одне одного. На зустрічі урядів Словаччини та України він обіцяє обговорити роль України як «транзитної країни».