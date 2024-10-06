ЦАХАЛ начал новую наземную операцию на севере Газа. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення нової наземної операції на півночі Сектора Гази.

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Вночі 6 жовтня 401-ша і 460-та бронетанкові бригади 162-ї дивізії ЦАХАЛу провели операцію й оточили місто Джабалія, яке є одним із ключових опорних пунктів терористичного угруповання на півночі анклаву. Про це повідомило видання The Times of Israel.

У ході операції було завдано авіаударів й артилерійських обстрілів по десятках об'єктів угруповання, включно зі складами зброї та тунелями. Загинули десятки бойовиків.

Зазначається, що ЦАХАЛ проводить операцію на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Ізраїльська армія зараз евакуює цивільне населення з півночі Гази, пропонуючи безпечні коридори для виходу за двома маршрутами.

Ізраїльське командування наголосило, що операція триватиме до повного знищення інфраструктури терористів у регіоні.

Нагадаємо, видання The New York Times інформувало, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових об'єктах Ірану. Раніше ЦАХАЛ анонсував відповідь на масований удар балістикою по ізраїльській території 1 жовтня.

Джерело: The Times of Israel