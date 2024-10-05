Байден відмовляє Ізраїль від атак на нафтові родовища Ірану. Фото:

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США відмовляють Ізраїль від атак на нафтові об'єкти Ірану.

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Американський президент Джо Байден вважає, що Ізраїлю не слід атакувати нафтові об'єкти Ірану у відповідь на масований удар балістикою по ізраїльській території 1 жовтня. Про це повідомило видання The New York Times.

Ізраїльтяни ще не вирішили, як вони, що вони збираються робити в плані удару. Це обговорюється. Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи, ніж нанесення ударів по нафтових родовищах, — заявив президент США напередодні на брифінгу в Білому домі.

Американський лідер наголосив, що підтримує Ізраїль більше, ніж будь-який інший американський президент. Так він відповів на запитання, чи відмовляється ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху від дипломатичної угоди про припинення вогню в Лівані та Секторі Газа.

Байден також наголосив, що Білий дім розглядає можливість санкцій проти Ірану і все ще спілкується з командою Нетаньяху про те, які заходи у відповідь може вжити Ізраїль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв, що Іран заплатить за ракетний удар по Ізраїлю. Натомість в Ірані заявили, що наслідками будь-якої відплати будуть «значні руйнування».

Джерело: The New York Times