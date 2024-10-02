Нетаньягу пообіцяв, що Іран заплатить за ракетний удар по Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n199844-netanyagu-poobicyav-scho-iran-zaplatyt-za-raketnyy-udar-po-izrayilu.html

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Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, пообіцяв, що Іран заплатить за ракетний удар по Ізраїлю. Натомість в Ірані заявили, що наслідками будь-якої відплати будуть «значні руйнування».

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Оскільки США висловили підтримку Ізраїлю, збройні сили Ірану заявили, що американське пряме втручання проти Тегерана спровокує «сильний напад» з боку Ірану на їхні «бази та інтереси» в регіоні. Про це пише Reuters.

Глава дипломатії Євросоюзу Хосеп Боррель заявив, що ЄС засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході. Про це він написав у соцмережі Х.

Водночас ціни на нафту підскочили на 5% через побоювання ширшої війни між Ізраїлем та Іраном. На сьогодні Рада Безпеки ООН запланувала засідання щодо ситуації на Близькому Сході.

Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив, що Іран запустив по Ізраїлю 180 ракет. За його словами, більшість ракет вдалося збити, результат іранської атаки уточнюють.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав цю атаку «неефективною». Також, за його даними, в Ізраїлі немає загиблих внаслідок обстрілу.

Американські есмінці збивали ракети, які Іран запустив по Ізраїлю, пише Washington Post.

ЦАХАЛ у ніч на 2 жовтня завдав нових авіаударів по Бейруту. Ізраїльтяни кажуть, що атакували місця виробництва зброї та інфраструктуру. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, а 156 отримали поранення.

Україна евакуювала з Лівану 179 людей.