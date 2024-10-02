Україна евакуювала з Лівану 179 людей

https://racurs.ua/ua/n199840-ukryina-evakuuvala-z-livanu-179-ludey.html

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ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України.

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1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України вивезли 112 дорослих та 22 дитини українського громадянства.

Серед евакуйованих також 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).

Ця операція відбулася через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні.

ГУР та МЗС подякували за допомогу в організації перельоту Польщі та авіакомпанії SkyUp.