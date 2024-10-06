Китайские хакеры атаковали судебные системы прослушивания в США

Хакеры атаковали судебные системы прослушивания в США. Фото:

https://racurs.ua/n199984-kitayskie-hakery-atakovali-sudebnye-sistemy-proslushivaniya-v-ssha.html

Ракурс

Китай здійснив хакерську атаку на судові системи прослуховування в США.

.

Підконтрольні Пекіну хакери проникли в мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що до кібератаки причетна група Salt Typhoon. Зловмисники могли атакувати американську систему понад місяць. У США вбачають у цьому загрозу для нацбезпеки, бо таким чином КНР хотіла отримати розвідувальні дані.

Хакери також мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку. Вони змогли зламати мережі телекомунікаційних компаній Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies.

Американський уряд вже розслідує атаку і масштаби наслідків атаки. У Вашингтоні вважають, що це «історично важливе» втручання, яке викликає занепокоєння.

Тим часом речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу, заявив, що КНР рішуче виступає проти кібератак і кіберкрадіжок у всіх формах і бореться з ними.

Нагадаємо, у серпні пошуковик Гугл повідомляв про іранську фішингову атаку проти американських політиків та високопосадовців. Тоді під ударом опинилися майже 10 осіб, повʼязаних із чинним главою США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, зокрема в уряді та штабах.

Джерело: The Wall Street Journal