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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

32 БПЛА и два кинжала сбили силы ПВО Украины (ИНФОГРАФИКА)

7 окт 2024, 11:54
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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що:

  • у період з 20.00 6 жовтня по 8.30 7 жовтня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними безпілотниками (райони пусків: російські Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ);
  • близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області рф (аеродром вильоту — Саваслєйка).

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей, — розповіли у Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті:

  • підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині;
  • підтверджено збиття 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях;
  • зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині;
  • один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області;
  • 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
  • один БПЛА у повітрі. Бойова робота триває.

Источник: Ракурс


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