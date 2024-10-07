Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Ракурс

Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що:

у період з 20.00 6 жовтня по 8.30 7 жовтня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними безпілотниками (райони пусків: російські Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ);

близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області рф (аеродром вильоту — Саваслєйка).

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей, — розповіли у Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті: