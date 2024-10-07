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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що:
- у період з 20.00 6 жовтня по 8.30 7 жовтня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними безпілотниками (райони пусків: російські Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ);
- близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області рф (аеродром вильоту — Саваслєйка).
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей, — розповіли у Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті:
- підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині;
- підтверджено збиття 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях;
- зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині;
- один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області;
- 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
- один БПЛА у повітрі. Бойова робота триває.
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