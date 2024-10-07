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Ракурс
Из Крыма эвакуировали семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ

Из Крыма эвакуировали семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ

7 окт 2024, 18:24
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З Криму евакуювали родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ.


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У вересні родину українського військового затримали російські спецслужби. Кілька днів їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами — так хотіли схилити до співпраці українського офіцера.

Згодом родину тимчасово відпустили за умови, що офіцер вийде на звʼязок з російською ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним увʼязненням. Однак офіцер звернувся до командування ВМС України. Ті за кілька днів спланували спецоперацію — і вивезли родину з-під носа росіян.

Источник: Ракурс


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