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Из Крыма эвакуировали семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ
Из Крыма эвакуировали семью украинского офицера, которую преследовала ФСБhttps://racurs.ua/n200014-iz-kryma-evakuirovali-semu-ukrainskogo-oficera-kotoruu-presledovala-fsb.htmlРакурс
З Криму евакуювали родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ.
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У вересні родину українського військового затримали російські спецслужби. Кілька днів їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами — так хотіли схилити до співпраці українського офіцера.
Згодом родину тимчасово відпустили за умови, що офіцер вийде на звʼязок з російською ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним увʼязненням. Однак офіцер звернувся до командування ВМС України. Ті за кілька днів спланували спецоперацію — і вивезли родину з-під носа росіян.
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