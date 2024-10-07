Из Крыма эвакуировали семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ

https://racurs.ua/n200014-iz-kryma-evakuirovali-semu-ukrainskogo-oficera-kotoruu-presledovala-fsb.html

Ракурс

З Криму евакуювали родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ.

.

У вересні родину українського військового затримали російські спецслужби. Кілька днів їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами — так хотіли схилити до співпраці українського офіцера.

Згодом родину тимчасово відпустили за умови, що офіцер вийде на звʼязок з російською ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним увʼязненням. Однак офіцер звернувся до командування ВМС України. Ті за кілька днів спланували спецоперацію — і вивезли родину з-під носа росіян.