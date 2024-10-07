Глава Укрзализныци досрочно написал заявление об увольнении

https://racurs.ua/n200020-glava-ukrzaliznyci-dosrochno-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii.html

Ракурс

Очільник Укрзалізниці Євген Лященко написав заяву про звільнення.

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Як йдеться в повідомленні Укрзалізниці, Лященко написав заяву про дострокове припинення повноважень. Його контракт мав діяти до весни 2025 року.

Лященко замінив на посаді Олександра Камишіна півтора роки тому. Серед його завдань були реформування Укрзалізниці, вихід компанії на беззбитковість та покращення залізничної інфраструктури.

Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.