Франция передаст Украине модернизированные истребители Mirage 2000. Фото:

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Франція поставить Україні багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

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Перед передачею ці літаки будуть обладнані новою технікою, зокрема захистом від РЕБ. Модернізовані «Міражі» будуть готові до відправки в першій половині 2025 року. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Sud Ouest.

За його словами, модернізовують винищувачі на базі Казо в Жиронді. Посилять не лише систему радіоелектронної боротьби, але й оснастять бойовими можливостями класу «повітря-земля».

Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі, — наголосив очільник французького Міноборони.

Як відомо, Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який вже десятиліття служить у багатьох країнах світу. Літак розробила компанія Dassault у 1970-х роках. «Міраж» вважається одним із найуспішніших проектів в історії французької авіаційної промисловості.

Цей винищувач може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Нагадаємо, ще у вересні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна очікує від партнерів французькі винищувачі Mirage-2000. Крім того, Київ веде переговори щодо ще двох типів військових літаків — шведських винищувачів Saab JAS-39 Gripen та німецько-британських Eurofighter Typhoon.

Джерело: Sud Ouest