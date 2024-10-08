Разоблачили хищение в Днепровском горсовете. Фото: СБУ

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Розкрадання десятків мільйонів гривень у Дніпровській міськраді викрили правоохоронці.

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СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 млн грн. Зловмисники заробляли на рекламі в соцмережах, а ці мільйони привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Про це 8 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали «свої підприємці». Таким чином ділки привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021−2023 років.

Також з’ясувалося, що тендери вигравалися із завищеними цінами підприємцями, які не мали відношення до рекламних послуг. Для цього чиновники вносили недостовірні відомості до документації. Після оборудки зловмисники ділили гроші між собою.

Десятку зловмисників правоохоронці повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями в Україні вперше викривачу корупції виплатили винагороду. Викривачем виявився чинний військовослужбовець, у 2021 році звернувся із заявою до НАЗК і повідомив, що йому запропонували хабар у 24 млн грн.