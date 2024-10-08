Последствия удара ВСУ по крупнейшей в оккупированном Крыму нефтебазе в Феодосии показали из космоса

https://racurs.ua/n200041-posledstviya-udara-vsu-po-krupneyshey-v-okkupirovannom-krymu-neftebaze-v-feodosii-pokazali.html

Ракурс

Наслідки удару ЗСУ по найбільшій у Криму нафтобазі — «Схеми» публікують супутникові знімки.

.

На знімках з супутника Planet Labs за 8 жовтня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), видно клуби диму на території нафтобази у Феодосії, місті на березі Чорного моря в окупованому росією Криму.

Раніше у Генштабі ЗСУ визнали «успішний удар» ракетних військ та назвали цей морський нафтовий термінал «найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф».

На супутникових знімках, зокрема, видно, що станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі триває.

У ніч на 7 жовтня у Феодосії лунали вибухи. Радник підконтрольного рф голови Криму Олег Крючков заявляв про займання на нафтобазі. Окупаційна влада Феодосії повідомляла про евакуацію понад тисячі мешканців міста.