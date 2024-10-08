ГБР рассказало о первых случаях освобождения от ответственности военных за первое самовольное оставление части

https://racurs.ua/n200052-gbr-rasskazalo-o-pervyh-sluchayah-osvobojdeniya-ot-otvetstvennosti-voennyh-za-pervoe-samovolnoe.html

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Уперше суди не увʼязнили військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) — вони продовжать службу в інших військових частинах.

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Такі рішення судді винесли щодо чотирьох військових, які залишили місце служби у 2022—2024 роках.

Це стало можливим завдяки новому закону № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше, за умови, що військовий добровільно повернеться на службу.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вирішив не увʼязнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 самовільно залишив військову частину.

Чоловік заявив клопотання про звільнення його від відповідальності — хотів продовжувати службу в іншій частині, командир якої на це погодився.

У Державному бюро розслідувань розповіли 8 жовтня, що що суди звільнили від кримінальної відповідальності ще трьох військових, які залишили місце служби у 2022—2024 роках.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини.

Це стало можливим завдяки новому закону № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. Однак це можливе лише за умови, що вони добровільно повернуться на військову службу. Коли такі військові повертаються на службу, їм поновлюють грошові виплати та забезпечення. За час відсутності на службі грошей не виплачуватимуть.

В Україні за січень — квітень 2023 року зареєстрували 10 584 кримінальні провадження за статтею про СЗЧ та 7 306 проваджень за дезертирство.