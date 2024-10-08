Шольц ожидает Байдена после урагана

https://racurs.ua/n200054-sholc-ojidaet-baydena-posle-uragana.html

Ракурс

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що розуміє рішення президента США Джо Байдена відкласти свій державний візит до Німеччини, але очікує, що він буде перенесений.

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Як відомо, візит Байдена 12 жовтня мав стати першим за 40 років державним візитом президента США в Німеччину. Крім того, президент США мав взяти участь у засіданні «Рамштайну» за участю першихосіб антипутінської коаліції.

Білий дім оголосив 8 жовтня, що візит відтерміновується через потужність урагану «Мільтон».

Держсекретар США Ентоні Блінкен слідом за Байденом також скасував візит на «Рамштайн» до Німеччини.

Сьогодні Шольц сказав, що готовий до перемовин із путіним, якщо вони допоможуть здобути «справедливий та стійкий мир». Reuters пише, що під час наступного «Рамштайну» росії просигналізують, що їй не варто сподіватися на зменшення підтримки Києва, водночас Україна отримає меседж, «що підтримка є потужною і тривалою».