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Киев подтвердил поражение арсенала в Брянской области - там хранились боеприпасы из КНДР и КАБы
Киев подтвердил поражение арсенала в Брянской области — там хранились боеприпасы из КНДР и КАБыhttps://racurs.ua/n200061-kiev-podtverdil-porajenie-arsenala-v-bryanskoy-oblasti-tam-hranilis-boepripasy-iz-kndr-i-kaby.htmlРакурс
У Брянській області рф поблизу міста Карачев було уражено склад з боєприпасами, на якому, зокрема, зберігались снаряди з КНДР та КАБи.
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Про це 9 жовтня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко.
В Міноборони росії тим часом заявили про збиття 47 безпілотників цієї ночі, зокрема 24 над Брянською областю.
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