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Киев подтвердил поражение арсенала в Брянской области - там хранились боеприпасы из КНДР и КАБы

Киев подтвердил поражение арсенала в Брянской области — там хранились боеприпасы из КНДР и КАБы

9 окт 2024, 09:43
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У Брянській області рф поблизу міста Карачев було уражено склад з боєприпасами, на якому, зокрема, зберігались снаряди з КНДР та КАБи.


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Про це 9 жовтня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко.

В Міноборони росії тим часом заявили про збиття 47 безпілотників цієї ночі, зокрема 24 над Брянською областю.

Источник: Ракурс


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