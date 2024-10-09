Київ підтвердив ураження арсеналу у Брянській області - там зберігалися боєприпаси з КНДР і КАБи

https://racurs.ua/ua/n200061-kyyiv-pidtverdyv-urajennya-arsenalu-u-bryanskiy-oblasti-tam-zberigalysya-boieprypasy-z-kndr-i-kaby.html

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У Брянській області рф поблизу міста Карачев було уражено склад з боєприпасами, на якому, зокрема, зберігались снаряди з КНДР та КАБи.

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Про це 9 жовтня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко.

В Міноборони росії тим часом заявили про збиття 47 безпілотників цієї ночі, зокрема 24 над Брянською областю.