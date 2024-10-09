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Ночные обстрелы Украины - куда россияне попали в Полтавской и Одесской областях

Ночные обстрелы Украины — куда россияне попали в Полтавской и Одесской областях

9 окт 2024, 10:10
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Армія росії третю ніч поспіль атакує Одещину: п’ятеро людей поранені в Одеському районі, трьох — госпіталізували.


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Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджений фасад девʼятиповерхівки, недобудова та медзаклад.

Такими є наслідки атаки дронів на місто Чорноморськ. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.

У Полтавській обладміністрації повідомляють про наслідки нічного обстрілу. Учора ввечері сили росії пошкодили промисловий об'єкт в області, атакувавши його трьома балістичними ракетами.

Постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Євген Пронін. Раніше Повітряні сили ЗСУ заявляли, що область атакували ракетами Іскандер-М/KN-23.

Источник: Ракурс


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