На уклонистах в Ровно зарабатывала преступная группа из 29 человек

https://racurs.ua/n200070-na-uklonistah-v-rovno-zarabatyvala-prestupnaya-gruppa-iz-29-chelovek.html

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Поліція та СБУ Рівненщини викрили спільниць, які налагодили масштабну схему ухилення від мобілізації.

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Правоохоронці провели 48 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 14 млн грн, документацію, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку тощо.

Поліцейські встановили, що організувала протизаконну діяльність 50-річна жителька Рівненського району разом зі своїм двома знайомими. До «справи» жінки залучили медичних працівників, серед яких посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру, всього до схеми залучили 29 людей.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані «прибутки» розподіляли між усіма учасниками злочинів.

За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 тис. 700 дол. від нового ухилянта. За грошову винагороду вони пообіцяли 47-річному чоловіку допомогти уникнути мобілізації шляхом отримання фіктивної довідки про інвалідність. Надалі ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Свої «послуги» жінки спершу оцінили в 11 тис. 400 дол., а згодом збільшили ціну ще на 5 тис. 300 дол.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом — у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом.

Слідство триває, встановлюється коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб.