Повестки по почте - правительство приняло важное постановление

https://racurs.ua/n200075-povestki-po-pochte-pravitelstvo-prinyalo-vajnoe-postanovlenie-dokument.html

Ракурс

Уряд ухвалив важливу постанову щодо заочних повісток, надісланих поштою.

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Заочні повістки, надіслані поштою, повинні надходити рекомендованими листами з позначками «Порядок денний ТЦК», «Вручити особисто».

Таку постанову № 1147 ухвалив Кабмін 8 жовтня («Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку»).

Якщо людина повістку не забрала, з пошти можуть їй зателефонувати за номером телефону або покласти в поштову скриньку повідомлення про надходження листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Якщо за три дні людина все одно не прийшла, пошта робить відмітку «адресат відсутній за вказаною адресою», ставить підпис, печатку та протягом дня повертає повістку назад до ТЦК.

Таким чином, повістка буде вважатися врученою.

Отримати повістку «Укрпоштою» може будь-хто з військовозобов’язаних. Насамперед повістки отримають ті, хто оновив дані, тому що їх найпростіше знайти. Про них уже є найактуальніша інформація, і тому надсилають листи на ті адреси, що були вказані через «Резерв+", або під час оновлення даних будь-яким іншим способом.