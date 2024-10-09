Поджоги военных авто в Украине предлагают наказывать тюремным сроком на 15 лет. Фото:

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Ракурс

Відповідальність за підпал військових авто планують посилити в Україні.

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У Верховній Раді підготували та подали на реєстрацію законопроект, що посилить відповідальність за підпал військових авто. Законодавці пропонують встановити покарання за підпал військових авто від 10 до 15 років тюрми. Під цю категорію також підпадатимуть авто волонтерів. Про це нардеп від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький повідомив у Facebook.

За його словами, за останні три місяці тільки офіційно зафіксовано 180 випадків підпалів транспортних засобів військових. Однак в реальності таких випадків може бути набагато більше.

Парламентар відзначив, що зараз в Україні є суттєві проблеми з притягненням до відповідальності за подібні злочини. Зокрема, якщо авто стоять на балансі благодійних фондів, то покарання формально неможливе.

Також в будь-якому випадку від відповідальності звільняються особи від 14 до 16 років. Заблоцький наголосив, що саме росіяни вербують для підпалів машин саме підлітків. Хоча така поблажка відсутня за підпали авто поліцейських чи суддів.

Тим часом «Радіо Свобода» поінформувала, що з травня 2024 року СБУ затримала 160 паліїв автівок українських військових За паліями стоять російські спецслужби, які пропонують українцям «легкий заробіток».

Нагадаємо, в Україні регулярно відбуваються підпали авто військових. Зокрема, у Харкові затримали 22-річного контрактника ЗСУ, який самовільно залишив частину і палив автомобілі Сил оборони. За одну ніч він підпалив одразу шість військових позашляховиків.

Джерело: «Радіо Свобода»