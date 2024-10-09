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Украина конфисковала сухогруз USKO MFU. Фото:

Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма

9 окт 2024, 16:19
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Україна конфіскувала корабель USKO MFU за незаконний захід у порти окупованого Криму.


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Цей суховантаж під прапором Камеруну, який «незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності», було затримано в Одеській області у липні цього року. Про це 9 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Судно передали у власність України за рішенням суду. Капітана суховантажу звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.

У ДПСУ наголосили, що будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

Нагадаємо, у вересні Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова. У дохід України стягнули залізорудну продукцію обсягом понад 165 тис. т. Її орієнтовна вартість становить понад 2 млрд грн. Також було конфісковано 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна».

Источник: Ракурс


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