ГБР задержал военного Сергея Гнездилова. Фото:

https://racurs.ua/n200080-dbr-zaderjal-voennogo-kotoryy-publichno-zayavil-o-szch-foto.html

Ракурс

Сергія Гнезділова, який публічно заявив про залишення військової частини, затримали правоохоронці.

.

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі 21 вересня. А вже 23 вересня Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства. Про це повідомила прес-служба ДБР.

У бригаді СЗЧшника призначили службове розслідування. Його результати показали, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення».

Правоохоронці встановили, що на початку вересня військового направили до госпіталю для медогляду ВЛК. Але він обстеження не проходив та в медзакладі не перебував. Після визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.

Сам Сергій Гнезділов також написав про затримання на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, за самовільне залишення військової частини в Україні передбачене покарання, яке може включати тримання у дисциплінарному батальйоні до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Захід» раніше заявили, що самовільне залишення частини Сергія Гнезділова позначиться на боєздатності підрозділу.