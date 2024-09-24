В ОК “Захід” прокоментували самовільне залишення частини Сергія Гнезділова

https://racurs.ua/ua/n199617-v-ok-zahid-prokomentuvaly-samovilne-zalyshennya-chastyny-sergiya-gnezdilova.html

Ракурс

В Оперативному командуванні «Захід» прокоментували самовільне залишення частини (СЗЧ) Сергія Гнезділова.

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Там вважають, що рішення бійця 56 омпбр самовільно залишити частину позначиться на боєздатності підрозділу.

При цьому в ОК визнали, що кінцевий строк військової служби — це дійсно проблема.

Як цю проблему вирішити? Перемогти у війні. Чомусь в усій дискусії втратилася одна важлива деталь — росія. Ніхто не вигадав просто так мобілізувати мільйон українців. Ніхто не хоче витрачати більшу частину бюджету на армію. Ніхто не підтримує закриті кордони. Це робиться не тому, що хтось ХОЧЕ погратися. Це робиться, тому що ми ПОВИННІ це робити. Тому що є ворог. Є росія. Є 2-мільйонна російська армія, яка продовжує наступати. Є щоденні ракетні удари по наших мирних містах. Є мільйони вимушених біженців. Є окуповані міста. Є зруйновані заводи, школи, дороги, мости. Є загиблі. Ось що є НАШОЮ ПРОБЛЕМОЮ, — наголосили оперативному командуванні.

Там додали, що проблема не у кінцевому строку служби, а в тому, що прямо зараз нам потрібно захищатися, а не займатися громадським активізмом.

Активізм залишився в часи Центральної Ради, яка розпустила армію та переживала за «мир во всем мире». Потім прийшли більшовики і провели репресії, Голодомор, депортації, війни і знову репресії, — нагадали в ОК.