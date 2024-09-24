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В ОК "Запад" прокомментировали самовольное оставление части Сергеем Гнезделовым
В ОК «Запад» прокомментировали самовольное оставление части Сергеем Гнезделовымhttps://racurs.ua/n199617-v-ok-zapad-prokommentirovali-samovolnoe-ostavlenie-chasti-sergeem-gnezdelovym.htmlРакурс
В Оперативному командуванні «Захід» прокоментували самовільне залишення частини (СЗЧ) Сергія Гнезділова.
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Там вважають, що рішення бійця 56 омпбр самовільно залишити частину позначиться на боєздатності підрозділу.
При цьому в ОК визнали, що кінцевий строк військової служби — це дійсно проблема.
Як цю проблему вирішити? Перемогти у війні. Чомусь в усій дискусії втратилася одна важлива деталь — росія. Ніхто не вигадав просто так мобілізувати мільйон українців. Ніхто не хоче витрачати більшу частину бюджету на армію. Ніхто не підтримує закриті кордони. Це робиться не тому, що хтось ХОЧЕ погратися. Це робиться, тому що ми ПОВИННІ це робити.
Тому що є ворог. Є росія. Є 2-мільйонна російська армія, яка продовжує наступати. Є щоденні ракетні удари по наших мирних містах. Є мільйони вимушених біженців. Є окуповані міста. Є зруйновані заводи, школи, дороги, мости. Є загиблі. Ось що є НАШОЮ ПРОБЛЕМОЮ, — наголосили оперативному командуванні.
Там додали, що проблема не у кінцевому строку служби, а в тому, що прямо зараз нам потрібно захищатися, а не займатися громадським активізмом.
Активізм залишився в часи Центральної Ради, яка розпустила армію та переживала за «мир во всем мире». Потім прийшли більшовики і провели репресії, Голодомор, депортації, війни і знову репресії, — нагадали в ОК.
У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді проведуть службове розслідування після того, як військовослужбовець Гнезділов самовільно залишив військову частину.
Про це «Суспільному» повідомила пресслужба бригади.
Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану). За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії, — зазначили у пресслужбі.
Там також додали, що командування військової частини притримується своєї позиції — нульової толерантності до скоєння подібних вчинків.
Раніше громадський активіст, засновник фестивалю «Виделка-фест» в Одеській області, а зараз — військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Гнезділов заявив, що йде в СЗЧ, тобто самовільно залишає військову частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.
Фактично, це перший публічний демарш від військових, які вимагають встановити терміни служби і мобілізувати достатню кількість тих, хто ховається в тилу.
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