Аэродром неподалеку от российского Майкопа ночью встречал добрые БПЛА

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Ракурс

Вночі аеродром «Ханська» в Адигейській республіці на так званій рф атакували БПЛА. Наразі відбувається евакуація мешканців з Роднікового, біля Майкопа.

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Військовий аеродром «Ханська» розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Глава республіки Мурат Кумпілов заявив, що передмістя Майкопа зазнало атаки ворожих безпілотників. За його словами, «обійшлося без жертв, без постраждалих».

Загоряння ліквідують вогнеборці МНС. Іде організована евакуація жителів селища Родникового. Пункт тимчасового розміщення громадян розгорнуть у станиці Ханській, — заявив Кумпілов.

З боку аеродрому продовжує йти густий дим.

Міноборони рф відзвітувало про нібито збиття 92 дронів, але Адигею вони не згадали.