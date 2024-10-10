Владимир Зеленский в Великобритании. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

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Глава держави презентував британському прем'єру деталі плану перемоги і наголосив, що документ спрямований на створення умов для завершення війни справедливим шляхом. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно з союзниками. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

До Зеленського зі Стармером згодом доєднався новий генсек НАТО Марк Рютте. В Офісі президента поінформували, що головними темами перемовин була євроатлантична інтеграція та військове посилення України, що створять умови для відновлення миру.

Глава держави детально розповів про щоденні повітряні атаки росіян на мирних українців та цивільні об'єкти, енергомережі. Також він згадав і про нещодавні удари по інфраструктурі Чорноморської зернової ініціативи.

Сторони обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО — посилення України новими системами ППО, зміцнення авіаційних спроможностей, а також інвестиції союзників в українське виробництво снарядів, дронів та далекобійних засобів.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Володимир Зеленський в Німеччині зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. У Берліні вже запровадили надзвичайні заходи безпеки.