ВСП принял решение об увольнении Инны Отрош. Фото:

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва.

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За таке рішення проголосували 11 членів ВРП. Проти виступили троє членів Вищої ради правосуддя — Інна Плахтій, Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков. Отрош звільнили на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що згідно з цим пунктом відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Як відомо, Інна Отрош — дочка відомої голови Печерського райсуду Києва Інни Отрош, яка у період президентства Віктора Януковича була членом Вищої ради юстиції і вважалася наближеною до Андрія Портнова.

Нагадаємо, 6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Всеволода Князєва, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн дол.