ЕС отложил запуск системы биометрического пограничного контроля

ЕС отложил запуск новой системы пограничного контроля. Фото:

https://racurs.ua/n200136-es-otlojil-zapusk-sistemy-biometricheskogo-pogranichnogo-kontrolya.html

Ракурс

Впровадженням нової системи контролю на кордонах Євросоюзу затримується.

.

Система контролю на кордонах ЄС під назвою «Система вʼїзду-виїзду» (EES) не запрацює 10 листопада, як це планувалося раніше. Не існує також поки й нових термінів. Про це комісар Європейського Союзу з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, передає «Радіо Свобода».

Я сподіваюся, що ми зможемо почати якомога швидше, — зазначив він.

Зазначається, що європейці обговорюють можливість поступового запровадження системи EES.

Міністри внутрішніх справ ЄС зустрічалися в Люксембурзі, щоб обговорити питання міграції, безвізового режиму Євросоюзу, Шенгенської зони і розгортання нової системи прикордонного контролю. Франція, Німеччина та Нідерланди раніше заявили, що нова система ще не є достатньо стабільною і що національні тести, необхідні для її запровадження, не були проведені.

Нагадаємо, автоматизована система вимагатиме від мандрівників, які прибувають до блоку з країн, що не є членами ЄС, реєструвати в аеропортах свою особисту інформацію, таку як зображення обличчя і відбитки пальців.

Джерело: «Радіо Свобода»