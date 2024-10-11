Военные потери рф в Украине. Фото:

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Країна-агресор росія втрачає одного військового кожні окуповані 2,5 кв. м.

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Російське командування досі сильно покладається на тактику «гарматного м’яса». Ворог вважає, що може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна вважала б неприйнятною. Тому кожні 2,5 кв .м просування коштує армії рф життя одного солдата. Про це заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко заявила під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає «Укрінформ».

Підраховано, що кожні 2,5 кв. м російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата, — наголосила вона.

За словами Костенко, ці цифри підтверджує спроби російської армії захопити Вугледар. Загарбники зуміли встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону.

Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, реальність полягає в тому, що навіть з переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося 2 роки, щоб взяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували, — додала вона.

Нагадаємо, в Генеральному штабі поінформували, що з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2024 року російська федерація втратила в Україні 666 тис. 340 солдатів та офіцерів. Зокрема, напередодні було вбито та поранено 1 тис. 140 загарбників.

Джерело: «Укрінформ»