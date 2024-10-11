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Анналена Бербок, фото: Кабмин Украины

Украина готова к справедливому миру, но путин не идет на контакт — МИД Германии

11 окт 2024, 18:56
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Президент рф володимир путін не бажає говорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на тему встановлення миру в Україні.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє агентство Reuters.

Україна готова до справедливого миру, — заявила вона.

Бербок розкритикувала путіна за те, що він відкидає пропозиції про мирні переговори.

Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає черговий сигнал на користь війни і руйнування. Сьогодні він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону, — наголосила вона.

Джерело: Reuters


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