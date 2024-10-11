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Анналена Бербок, фото: Кабмін України
Україна готова до справедливого миру, але путін не йде на контакт — МЗС Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n200147-ukrayina-gotova-do-spravedlyvogo-myru-ale-putin-ne-yde-na-kontakt-mzs-nimechchyny.htmlРакурс
Президент рф володимир путін не бажає говорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на тему встановлення миру в Україні.
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Про це сьогодні, 11 жовтня, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє агентство Reuters.
Україна готова до справедливого миру, — заявила вона.
Бербок розкритикувала путіна за те, що він відкидає пропозиції про мирні переговори.
Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає черговий сигнал на користь війни і руйнування. Сьогодні він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону, — наголосила вона.
Джерело: Reuters