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В Черном море находятся два российских военных корабля, фото: «Википедия»

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2024, 09:59
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 13 жовтня, перебувають два російські військові кораблі. Вони є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, один з яких є носієм «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них дів продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — жодне з суден.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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