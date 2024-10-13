В Черном море находятся два российских военных корабля, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n200187-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 13 жовтня, перебувають два російські військові кораблі. Вони є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, один з яких є носієм «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них дів продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — жодне з суден.