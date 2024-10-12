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Кинбурнская коса, карта: Google Maps

Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе — Силы обороны

12 окт 2024, 20:17
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Російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння та засобів на Кінбурнській косі. Надалі ворог може проводити штурми чи форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.


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Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, у цьому районі наразі «досить напружена ситуація».

Волошин зазначив, що минулого тижня окупанти для контролю цієї території перекинули дивізіон катерів із Севастополя.

Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. Захоплена рашистами у березні 2022 року й наразі залишається єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області.

Кінбурнська коса, карта: Google Maps

Источник: Ракурс


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