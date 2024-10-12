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Кинбурнская коса, карта: Google Maps
Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе — Силы обороныhttps://racurs.ua/n200178-okkupanty-usilivaut-svoe-prisutstvie-na-kinburnskoy-kose-sily-oborony.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння та засобів на Кінбурнській косі. Надалі ворог може проводити штурми чи форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.
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Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, у цьому районі наразі «досить напружена ситуація».
Волошин зазначив, що минулого тижня окупанти для контролю цієї території перекинули дивізіон катерів із Севастополя.
Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. Захоплена рашистами у березні 2022 року й наразі залишається єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області.
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