Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кінбурнська коса, карта: Google Maps

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі — Сили оборони

12 жов 2024, 20:17
999

Російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння та засобів на Кінбурнській косі. Надалі ворог може проводити штурми чи форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.


.

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, у цьому районі наразі «досить напружена ситуація».

Волошин зазначив, що минулого тижня окупанти для контролю цієї території перекинули дивізіон катерів із Севастополя.

Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. Захоплена рашистами у березні 2022 року й наразі залишається єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області.

Кінбурнська коса, карта: Google Maps

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів